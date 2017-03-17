Стали известны подробности о новых Audi A6, A7 и A8

Главный дизайнер ингольштадтской компании Марк Лихте в беседе с журналистами издания L'argus подчеркнул, что специалисты бренда исполнят новинки в едином стиле Audi, однако к каждой из них применят уникальные решения. Например, A7 получит более спортивный образ, а представительский A8, как и полагается, обзаведется массивной решеткой радиатора и достаточным количеством хромированных элементов. Помимо этого, Лихте пообещал, что автомобили будут кардинально отличаться друг от друга, и несмотря на единые мотивы оформления, даже «любитель» сможет безошибочно определять, где какая модель.

Напомним, ранее стало известно, что в планах компании Audi значится выпуск еще 10 новых автомобилей в ближайшие два года, среди которых и «стандартные» модели, и спортивные RS.