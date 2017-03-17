Стали известны подробности о новых Audi A6, A7 и A8

Фото: www.largus.fr
Представители Audi рассказали об экстерьере грядущих седанов A6 и A8, а также лифтбека A7. И если флагманский A8 нового поколения мы увидим уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте, то A7 и A6 дебютируют только в следующем году.
Виктория Базылева

Главный дизайнер ингольштадтской компании Марк Лихте в беседе с журналистами издания L'argus подчеркнул, что специалисты бренда исполнят новинки в едином стиле Audi, однако к каждой из них применят уникальные решения. Например, A7 получит более спортивный образ, а представительский A8, как и полагается, обзаведется массивной решеткой радиатора и достаточным количеством хромированных элементов. Помимо этого, Лихте пообещал, что автомобили будут кардинально отличаться друг от друга, и несмотря на единые мотивы оформления, даже «любитель» сможет безошибочно определять, где какая модель.

Напомним, ранее стало известно, что в планах компании Audi значится выпуск еще 10 новых автомобилей в ближайшие два года, среди которых и «стандартные» модели, и спортивные RS.

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17 марта 2017
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