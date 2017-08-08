Зачем КамАЗ строит новый завод

Как сообщила изданию «РБК-Татарстан» заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова, старт серийного производства запланирован на 2019—2020 годы. Кстати, это самый крупный инвестпроект Камского автозавода с момента его основания. Общий объем инвестиций составляет 100 млрд. рублей, а новое предприятие рассчитано на выпуск 57 000 кабин в год.

Напомним, на долю КАМАЗа приходится более 42 % от общего объема промышленной продукции Набережных Челнов, и, как прежде, завод остается градообразующим предприятием. За прошедшее полугодие производство грузовых машин подскочило на 22,5%, выйдя на уровень 16 000 экземпляров. Таким образом, конвейер автозавода изготавливает в среднем 180 грузовиков в сутки.

Кстати, не так давно команда «КАМАЗ-мастер» на своих знаменитых грузовиках благополучно преодолела марафон «Шелковый путь 2017», завоевав на этом ралли-рейде все три призовых места.