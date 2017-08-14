В Тольятти построили новый внедорожник на базе LADA 4x4

Фото: tltsu.ru
Специалисты научно-технологического центра «Пролог» в содружестве с Тольяттинским государственным университетом разработали внедорожник на агрегатах LADA 4x4, который должен найти широкое применение на службе в российской армии.
Мирон Горин

Автомобиль, не имеющий ни окон, ни дверей, стал своеобразным ответом американскому Jeep Wrangler, только в отличие от последнего российский «проходимец» неприхотлив в эксплуатации, легок в ремонте и недорог в обслуживании. «Сержант» — именно так назвали свое творение создатели — унаследовал от «Нивы» раздаточную коробку, силовой агрегат и подвеску.

Помимо завидных внедорожных способностей, машина, как утверждают авторы, может похвастать еще и тем, что ее практически невозможно распознать с воздуха — повидимому, в армейской версии авто будут применяться технологии stealth. Иными словами, разработчики создали автомобиль-невидимку.

Впрочем, после получения гранта на строительство подобной машины авторы проекта намерены производить и гражданскую версию армейского внедорожника. По их мнению, он будет крайне востребованным для сельскохозяйственных нужд.

В социальных сетях многочисленные пользователи уже оценили внешний вид «Сержанта», не применув возможностью потроллить создателей за весьма неоднозначный подход к дизайну авто.

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14 августа 2017
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