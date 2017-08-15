Hyundai i40 второго поколения впервые замечен на тестах

Судя по снимкам, опубликованным на портале Motor1, Hyundai i40 обзаведется новой светодиодной оптикой и перелицованной радиаторной решеткой. Кроме того, автомобиль построят на другой модульной платформе, благодаря чему он станет несколько крупнее своего предшественника.

Никаких подробностей относительно технических характеристик i40 второго поколения в настоящее время не раскрывается. По предварительным данным, в движение универсал будут приводить бензиновые и дизельные моторы. Не исключено, что спустя некоторые время корейцы выпустят и гибридную модификацию.

Напомним, что на сегодняшний день минимальный ценник Hyundai i40 в кузове универсал составляет 1 304 000 рублей. А обзавестись седаном можно, заплатив от 1 124 000 рублей. Стоит отметить, что высокой популярностью эта модель у россиян не пользуется. В первом полугодии официальные дилеры реализовали всего 1 786 автомобилей.