Новый KIA Rio разлетается как горячие пирожки

Новый Rio принимает участие в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и доступен в кредит по сниженной на 6,7% кредитной ставке без внесения первоначального взноса.

Кроме того, клиенты могут приобрести новинку в рамках акций «Год без платежей», «KIA Легко!» и «Новый Rio за 150 рублей в день». Помимо прочего, покупатели имеют возможность получить дополнительную выгоду до 50 000 рублей при обмене старого автомобиля по системе Trade-in.

Напомним, что четвертая генерация авто продается у дилеров в шести различных комплектациях и парой бензиновых моторов мощностью 100 и 123 л. с. Коробки передач — на выбор — шестиступенчатые «механика» или шестискоростной «автомат».