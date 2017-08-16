УАЗ выпустит сразу несколько новых внедорожников

Фото: Геннадий Черкасов
Как сообщает официальный сайт Росгвардии, в следующем году на вооружение национальной гвардии поступят «современные и перспективные образцы автомобильной техники». Разработкой новых машин занимается Ульяновский автозавод.
Мирон Горин

Речь идет о бронированных патрульных автомобилях, созданных специально для подразделений вневедомственной охраны и специального назначения. Гвардейцы намерены закупить внедорожники с «улучшенными характеристиками: увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью».

Неужели УАЗ действительно сможет построить машины, которые не сломаются сразу же, как выйдут из ворот предприятия? Даже если и так, то обычным потребителям они все равно не достанутся.

Для создания особых «уазиков» все технические характеристики лично готовят специалисты Главного управления сил специального назначения. Что из этого получится, узнаем через несколько месяцев.

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16 августа 2017
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