УАЗ выпустит сразу несколько новых внедорожников

Речь идет о бронированных патрульных автомобилях, созданных специально для подразделений вневедомственной охраны и специального назначения. Гвардейцы намерены закупить внедорожники с «улучшенными характеристиками: увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью».

Неужели УАЗ действительно сможет построить машины, которые не сломаются сразу же, как выйдут из ворот предприятия? Даже если и так, то обычным потребителям они все равно не достанутся.

Для создания особых «уазиков» все технические характеристики лично готовят специалисты Главного управления сил специального назначения. Что из этого получится, узнаем через несколько месяцев.