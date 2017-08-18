Концептуальный родстер BMW Z4 дебютировал в Пеббл Бич

Так, экстерьер концепт-кара BMW Z4 получил несколько нетипичных для баварских моделей дизайнерских решений. В частности, родстер обзавелся вертикальными фарами, как у Z8, и V-образным карбоновым бампером.

Интерьер автомобиля выполнен в черном цвете. В салоне красуются металлические декоративные вставки и красные подрулевые лепестки переключения передач. Стоит отметить, что Z4 может похвастать и цифровой приборной панелью, информация с которой дублируется на проекционный экран.

Технические характеристики новинки в компании BMW раскрывать пока не стали. По предварительным данным, моторный ряд родстера будет включать в себя двухлитровые 184- и 251-сильные двигатели, а также трехлитровый 360-сильный агрегат. Вероятнее всего, спустя некоторое время баварцы выпустят и «заряженную» модификацию модели, вооруженную трехлитровым битурбированным мотором мощностью 431 л. с.