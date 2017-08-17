Самые необычные способы применения «вэдэшки»

Фото: pixabay.com
Кто в наше время не слышал о «вэдэшке»? О ее универсальных свойствах знают даже те, кто никогда не владел автомобилем. Еще бы, ведь использовать этот состав можно для разнообразных хозяйских нужд. О самых любопытных способах применения WD-40 и аналогов расскажет портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

На самом деле этот препарат является вполне себе обычным уайт-спиритом, приправленным минеральным маслом и двуокисью кислорода. Вроде бы есть еще в составе какие-то волшебные ингредиенты, но по большому счету упоминание о них — не более, чем хитрый маркетинговый ход. Такой же, как и в случае с шинниками, вкручивающими в уши потребителей байки про супертехнологичную и инновационную резиновую смесь их расчудесных покрышек.

Так или иначе, но «вэдэшка» свое дело знает, и помимо раскручивания прикипевших гаек и заржавевших болтов, еще и умеет выполнять другие, порой даже самые нелепые задачи. Рассмотрим несколько примеров.

ЭКОНОМИМ НА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ

Не обязательно обращаться в химчистку или бежать за ультрамодными средствами, чтобы очистить въевшиеся пятна с кожи, ворса и прочих покрытий. Просто распылите «вэдэшку» и дайте время ей впитаться в поверхность — отойдут мигом и пластилин, и жвачка. Про удаление загрязнений от клея, крови, кофе или кетчупа можно даже и не упоминать.

Не стоит ругать ребенка за наклеенный на торпедо стикер, рисунки на креслах и уж тем более за неожиданно вернувшийся из его организма завтрак — обработайте препаратом необходимую зону, а затем старательно пройдитесь тряпочкой. Не забудьте потом сказать спасибо в комментариях.

ПОМОГАЕМ РАЗВЕДЕНКАМ

Пока вы начищаете «вэдэшкой» обувь, чтобы та приобрела эффективные водоотталкивающие свойства, бывшая жена тщетно пытается избавиться от обручального кольца, туго засевшего на безымянном пальце. Ну и что, что вы больше не вместе — не жадничайте: поделитесь с ней секретом освобождения от семейных уз путем распыления магической аэрозоли.

Кстати, намекните еще и про то, что в умелых руках синий баллончик поможет избежать покупки новой одежды, замены застежек-молний и установки ловушек для насекомых.

ДРЕССИРУЕМ ЖИВОТНЫХ

Если вы устали постоянно закапывать на дачном участке ямы, вырытые живущей в семье собакой, то познакомьте ее с WD. Нет, пить эту химию заставлять питомца не нужно, а вот опрыскать составом клумбу будет совсем не лишним. Равно, как и обработать электропроводку, автомобильные покрышки и прочие вещички, вызывающие интерес у животного.

Едкий запах уайт-спирита у наших братьев меньших вызывает отторжение. Главное — не злоупотреблять, а то ведь могут и привыкнуть. В этом случае уже потребуется помощь ветеринара. Правда, не факт, что он сумеет избавить зверя от наркотической зависимости. Кстати, не переносят характерную вонь и птицы, так что о свитых гнездах и помете можно не переживать.

колеса, подержанные авто, автосервис, технология, ремонт, запчасти, аксессуары, техническое обслуживание
17 августа 2017
48