Самые необычные способы применения «вэдэшки»

На самом деле этот препарат является вполне себе обычным уайт-спиритом, приправленным минеральным маслом и двуокисью кислорода. Вроде бы есть еще в составе какие-то волшебные ингредиенты, но по большому счету упоминание о них — не более, чем хитрый маркетинговый ход. Такой же, как и в случае с шинниками, вкручивающими в уши потребителей байки про супертехнологичную и инновационную резиновую смесь их расчудесных покрышек.

Так или иначе, но «вэдэшка» свое дело знает, и помимо раскручивания прикипевших гаек и заржавевших болтов, еще и умеет выполнять другие, порой даже самые нелепые задачи. Рассмотрим несколько примеров.