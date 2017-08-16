FIAT Chrysler Automobiles объединится с BMW и Intel

Как сообщает Financial Times, в консорциум, образованный с целью создания беспилотника, в скором времени войдет итало-американский производитель FCA. Ранее в нынешнем году к сообществу присоединился и поставщик автомобильных комплектующих Delphi.

Сам же президент концерна FCA Серджио Маркьонне неоднократно говорил о том, что автостроителям необходимо объединить усилия для разработки «машин будущего». И именно FCA первым объявил о сотрудничестве с Waymo — подразделением Alphabet — работающего над технологиями для беспилотных автомобилей.

– Присоединение к консорциуму BMW и Intel позволит FCA выиграть напрямую от синергии и экономии на масштабе, которые становятся возможными, когда компании имеют общие взгляды и цели, — говорит Серджио Маркьонне.