Суперкар Dodge Viper сняли с производства

По словам Ральфа Жиля, последний Viper, окрашенный в желтый цвет, отправится к покупателю. А та красная машина, что запечатлена на снимке, станет частью экспозиции музея компании Dodge. Появится ли в дальнейшем у легендарной модели преемник, пока неизвестно.

Напомним, что дебют суперкара Dodge Viper состоялся в 1989 году на моторшоу в Детройте. На конвейер же автомобиль встал три года спустя. За 25 лет производства модель, выпускавшаяся в кузовах родстер и купе, сменила пять поколений. «Вайпер» последней генерации оснащался 8,4-литровым V10 мощностью 654 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.