Где опасно оставлять машину даже на пять минут

Прежде всего, не стоит стоять там, где это запрещает ПДД. Иногда можно отделаться одним штрафом, а в другой раз придется гоняться за эвакуатором. Напомним, что по правилам оставлять машину нельзя в местах, где запрещена остановка, а также вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога», и ближе 50 м от железнодорожного переезда.
Всегда следует помнить, что любая проезжая часть полна экстремальных сюрпризов. Так что оставляя авто на обочине даже там, где стоянка разрешена, никогда нельзя быть уверенным, что в ваш автомобиль не въедет другой участник движения. Хорошо, если это будет велосипедист. Поэтому предпочтительней парковаться подальше от проезжей части.
Впрочем, стать чьей-то случайной мишенью можно и во дворе, хотя здесь у вашего авто гораздо больше шансов быть притертым. Царапины бывают разной длинны, ширины и глубины, но согласитесь, в любом случае это очень неприятная мелочь, поэтому старайтесь хотя бы не парковаться в узких проездах.