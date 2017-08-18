Где опасно оставлять машину даже на пять минут

Не секрет, что чаще всего машины царапются и притираются в местах массового скопления — на парковках кинотеатров, офисных зданий и супермаркетов. Стоянки у торговых центров опасны еще и тем, что кузов могут по неосторожности повредить тележками. Кроме того, отметины на лакокрасочном покрытии часто оставляют двери соседних автомобилей, так что при перпендикулярной парковке всегда следует это учитывать и по возможности выбирать самое крайнее место.

Несмотря на то, что количество угонов в Москве в последнее время снижается, не стоит терять бдительность, особенно если у вас рейтинговая в этом отношении модель. По статистике шанс расстаться со своим авто возрастает все в тех же местах массовой концентрации машин, а особенно — в спальных районах, где под нагроможденными высотками ночуют без присмотра едва ли не все представители мирового автопрома.

К тому же, оставляя свой автомобиль под домом, имейте в виду, что иногда из окон по неопределенным причинам вылетают самые неожиданные предметы, которые могут упасть на крышу или капот именно вашего авто. Хотя, конечно, в условиях тотального дефицита свободного пространства, парковочные места во дворах сейчас выбирать не приходится.

Понятно почему не стоит оставлять машины около стройплощадок или рядом с участком, где идет ремонт дороги. Если вы припаркуйтесь возле спортивной площадки, где играют в футбол или хоккей, не удивляйтесь потом, обнаружив на кузове вмятину. Всегда чревато сюрпризами ставить машины под деревом, и не только осенью во время листопада. Летом, например, нельзя быть уверенным, что оно устоит во время урагана, а зимой оно может упасть под натиском ледяного дождя. В конце концов, в кроне дерева могут гнездиться птицы, которые испражняются там, где живут.