Когда начнется производство нового минивэна Volkswagen I. D. Buzz

Премьера концептуального Volkswagen I. D. Buzz состоялась в январе нынешнего года на моторшоу в Детройте. По словам представителей компании, новинка так понравилась автолюбителям, что те «атаковали» производителя письмами с просьбой наладить серийное производство модели.

В основу Volkswagen I. D. Buzz легла модульная платформа MEB, разработанная специально для машин на электрической тяге. В движение минивэн приводят два электромотора суммарной мощностью в 369 л. с. На разгон до сотни автомобилю требуется пять секунд, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч. Отметим также, что без дополнительной подзарядки машина может проехать более 430 километров.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, электрический минивэн оборудуют и системой автономного управления третьего уровня. То есть автомобиль сможет самостоятельно ускоряться, тормозить, а также маневрировать в потоке. Водителю необходимо лишь контролировать дорожную ситуацию и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Производство Volkswagen I. D. Buzz начнется в 2022 году. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что помимо электрического минивэна, автостроитель из Вольфсбурга выпустит еще четыре «зеленые» новинки. Так, в ближайшие пять лет свет увидят хетчбэк I. D., небольшой кроссовер I. D. Cross, а также модели I. D. Lounge и I. D. AEROe, о которых пока совсем ничего не известно — даже тип кузова.