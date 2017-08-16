Когда состоится премьера нового кроссовера Volkswagen T-Track

Фото: www.netcarshow.com
В 2014 году компания Volkswagen презентовала на автосалоне в Бразилии концептуальный компактный кроссовер Taigun. Сейчас же стало известно, что производитель из Вольфсбурга выпустит серийную версию этой модели — ориентировочно, к 2020 году.
Виктория Базылева

Новый кроссовер Volkswagen, премьера которого состоится через три года, получит название T-Track, сообщает Autobild. Хотя эту информацию представители компании официально пока не подтверждают.

В настоящее время никаких подробностей о новинке нет. Однако по предварительным данным, в длину автомобиль вытянется на 3,8 метра. При этом ширина, высота и размер колесной базы пока не раскрываются.

Предполагается, что в движение T-Track будет приводить литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 л. с. До сотни кроссовер сможет разгоняться за 9,2 секунды, а его максимальная скорость составит 186 км/ч. Привод, вероятнее всего, производитель предложит безальтернативно передний.

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16 августа 2017
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