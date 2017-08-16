Когда состоится премьера нового кроссовера Volkswagen T-Track

Новый кроссовер Volkswagen, премьера которого состоится через три года, получит название T-Track, сообщает Autobild. Хотя эту информацию представители компании официально пока не подтверждают.

В настоящее время никаких подробностей о новинке нет. Однако по предварительным данным, в длину автомобиль вытянется на 3,8 метра. При этом ширина, высота и размер колесной базы пока не раскрываются.

Предполагается, что в движение T-Track будет приводить литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 л. с. До сотни кроссовер сможет разгоняться за 9,2 секунды, а его максимальная скорость составит 186 км/ч. Привод, вероятнее всего, производитель предложит безальтернативно передний.