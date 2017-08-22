Ford построит в Китае завод по производству электромобилей

Компании Ford Motor и Anhui Zotye Automobile подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке и производству электромобилей, ориентированных на авторынок Китая, сообщает NASDAQ. Как отметили представители американского производителя, таким образом автостроитель вносит свой вклад в борьбу с загрязнением атмосферы и изменением климата.

Никакой подробной информации об автомобилях, которые встанут на конвейер совместного предприятия, в настоящее время не раскрывается. Известно лишь, что они будут продаваться в Поднебесной под местной маркой.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Китае зафиксирован самый высокий в мире спрос на экологически чистые автомобили. КНР лидирует как по производству и реализации машин на альтернативных источниках энергии, так и по количеству зарядных станций.