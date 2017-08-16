В Ижевске стартовало производство LADA Vesta в кузове «универсал»

И судя по всему, продажи универсальных LADA Vesta начнутся даже раньше обещанного срока — в сентябре. По нашим собственным данным, в Ижевске уже приступили к тестовой сборке автомобилей, а через несколько дней на предприятии стартует полноценный выпуск товарных экземпляров. Хотя официально представители АВТОВАЗа эту информацию порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили.

Напомним, что обе новинки получат те же агрегаты, что и одноименный седан, только в отличие от последнего, еще и увеличенный до 203 мм клиренс, декоративный пластиковый обвес и некоторые конструктивные доработки. В частности, перенастроенные в сторону энергоемкости подвески, улучшенные тормозные механизмы и рулевое управление. Появятся и другие новшества: например, кнопочка открывания пятой двери, запираемый лючок бензобака и, конечно же, посвежевшая отделка интерьера.