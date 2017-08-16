В Ижевске стартовало производство LADA Vesta в кузове «универсал»

Фото: vk.com/rcinews
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, подготовка к запуску серийного производства универсала LADA Vesta SW и его кросс-версии полностью завершена. Более того: первые машины уже сошли с конвейера.
Вячеслав Василенко

И судя по всему, продажи универсальных LADA Vesta начнутся даже раньше обещанного срока — в сентябре. По нашим собственным данным, в Ижевске уже приступили к тестовой сборке автомобилей, а через несколько дней на предприятии стартует полноценный выпуск товарных экземпляров. Хотя официально представители АВТОВАЗа эту информацию порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили.

Напомним, что обе новинки получат те же агрегаты, что и одноименный седан, только в отличие от последнего, еще и увеличенный до 203 мм клиренс, декоративный пластиковый обвес и некоторые конструктивные доработки. В частности, перенастроенные в сторону энергоемкости подвески, улучшенные тормозные механизмы и рулевое управление. Появятся и другие новшества: например, кнопочка открывания пятой двери, запираемый лючок бензобака и, конечно же, посвежевшая отделка интерьера.

АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, купить машину
16 августа 2017
1090