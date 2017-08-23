Объявлена дата премьеры преемника суперкара Ferrari California T

Как сообщает пресс-служба Ferrari, новый суперкар Portofino получил название в честь итальянской деревни. Автомобиль построили на абсолютно новой модульной платформе, благодаря которой машина стала значительно легче своей предшественницы.

В движение Ferrari Portofino приводит модернизированный 3,8-литровый битурбированный V8 c перенастроенным электронным блоком управления, новыми поршнями и шатунами. Двигатель генерирует 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента. На разгон с места до сотни суперкару требуется всего 3,5 секунды, в то время как его максимальная скорость достигает отметки в 320 км/ч.

Помимо прочего, автомобиль обзавелся усовершенствованной выпускной системой и фирменным задним дифференциалом E-Diff. Кроме того, Portofino стал первой в истории машиной GT с электроусилителем руля, благодаря чему передаточное отношение рулевого механизма уменьшилось на 7%. Прочие подробности относительно Ferrari Portofino производитель пока не раскрывает.