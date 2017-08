Apple выпустит беспилотный шаттл

Как сообщает газета The New York Times, в настоящее время «яблочный» шаттл имеет внутризаводское обозначение PAIL (Palo Alto to Infinite Loop). По предварительным данным, систему автономного управления для новинки разработают специалисты Apple. А вот построят машину на базе уже существующего минивэна, марка которого пока не раскрывается. Прочих подробностей на данный момент нет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что корпорация Apple отказалась от идеи создания собственного беспилотника. Однако американцы трудятся над собственной системой автономного управления, которую в дальнейшем предложат ведущим мировым автопроизводителям. Так, к примеру, некоторое время назад стало известно, что руководители Apple пытались договориться с представителями BMW и Daimler, но стороны так и не достигли никаких соглашений.