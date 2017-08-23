В каких случаях за нарушение ПДД не штрафуют

Геннадий Черкасов
Если больного человека нужно как можно быстрей доставить в больницу, а сделать это кроме вас некому, вы бросите, естественно, все дела и сядете за руль в любом состоянии. Ведь на кону стоит жизнь и здоровье человека. Могут ли вас в таких обстоятельствах привлечь к ответственности, если вы оказались по случайности пьяны?
Иван Флягин

Статья 2.7 КоАП, которая допускает нарушение Правил дорожного движения в случае «крайней необходимости», гласит, что «не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

То есть случай с нетрезвым водителем, доставившим в больницу больного человека, которому действительно угрожала опасность, вполне подпадает под формулировку статьи Административного Кодекса.

Так же, как и более распространенная нештатная ситуация, когда во избежание столкновения необходимо пересечь сплошную линию и выехать на пустую встречную полосу. В обоих случаях речь идет о предотвращенном вреде — спасении человеческой жизни и предупреждении ДТП.

Если при доставке пострадавшего в больницу вы попали в мелкую аварию и нанесли несущественный ущерб чужому имуществу, в суде вам придется доказать, что причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Это самое главное, что необходимо знать в такой ситуации.

То же самое вы обязаны будете сделать, если при ДТП во избежание наезда на пешеходов вы снесли чье-то ограждение, и при этом никто не пострадал. Здесь также причиненный вред менее значителен, чем предотвращенный вред.

В любом случае вам следует вооружиться всеми необходимыми доказательствами и свидетельствами по поводу чрезвычайного характера происшествия. Не помешают документы, запись видеорегистратора, фотографии, показания свидетелей.

Следует помнить, что крайняя необходимость — не способ уйти от наказания, а единственная возможность спасти человеку жизнь или защитить его права. Так что собираясь нарушить правила, нужно иметь в виду именно это.

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23 августа 2017
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