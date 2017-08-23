В каких случаях за нарушение ПДД не штрафуют

Статья 2.7 КоАП, которая допускает нарушение Правил дорожного движения в случае «крайней необходимости», гласит, что «не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

То есть случай с нетрезвым водителем, доставившим в больницу больного человека, которому действительно угрожала опасность, вполне подпадает под формулировку статьи Административного Кодекса.

Так же, как и более распространенная нештатная ситуация, когда во избежание столкновения необходимо пересечь сплошную линию и выехать на пустую встречную полосу. В обоих случаях речь идет о предотвращенном вреде — спасении человеческой жизни и предупреждении ДТП.