Состоялась премьера BMW M5 шестого поколения

Как сообщает пресс-служба BMW, под капотом M5 расположился обновленный битурбированный 4,4-литровый V8 мощностью 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой преселективной коробкой передач Steptronic. На разгон с места до сотни новинке требуется всего 3,4 секунды.

Кроме того, BMW M5 нового поколения безальтернативно оснащается полным приводом M xDrive. Однако в случае необходимости водитель может частично или полностью деактивировать систему. Переключение режимов осуществляется посредством меню бортового компьютера.

Стоит также отметить, что седан получил регулируемые амортизаторы и настраиваемое рулевое управление. Конфигурации сохраняются в памяти системы — их можно мгновенно восстановить, воспользовавшись соответствующей клавишей на рулевом колесе.

Официальные дилеры BMW приступят к приему заказов на M5 уже в сентябре, однако прайс-лист на новинку баварцы пока не объявили. Напомним, что приобрести автомобиль нынешнего поколения можно, заплатив от 5 490 000 рублей.