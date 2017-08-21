Чем хотят заниматься люди в беспилотном авто

Самый популярный ответ можно было бы легко угадать, даже не проводя никаких исследований. Как показали результаты опроса, наиболее распространенным времяпровождением в беспилотниках стало бы общение по телефону: личными и деловыми звонками занялись бы 45% респондентов. С небольшим отставанием идет такое полезное и даже необходимое занятие, как перекус. Ни много ни мало, 42% опрошенных заявили, что во время поездки на автономном автомобиле они будут есть.
Просматривать записи в ноутбуке и работать с электронной почтой собираются 34% — если, конечно, подобный вид коммуникаций не устареет и не исчезнет ко времени появления действительно беспилотных транспортных средств. Чтению отдадутся 27%, просмотру телевизионных программ — 21%.