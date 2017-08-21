Чем хотят заниматься люди в беспилотном авто

Каждый пятый будет просто-напросто спать — такой незамысловатый ответ дали 19% опрошенных. Еще 13% — рискнем предположить, что большинство из них относится к женскому полу — предпочтет заняться своей внешностью. Неожиданно, что 10% респондентов в автономном каре будут… размышлять и обдумывать свои планы! Конечно, не обошлось и без секса — крутить любовь в самобеглом экипаже собираются 7%. Такое небольшое количество романтически настроенных автомобилистов, по правде говоря, расстраивает — как же забота о демографии?

Еще 5% намереваются выпивать, причем совсем не воду, а куда более крепкие напитки. А два процента оригиналов на полном серьезе готовы посвятить время поездки физическим упражнениям.

Но все это ерунда по сравнению с заключительным пунктом. Согласно результатам опроса, 35% его участников назло всем автономным системам собираются лично управлять автомобилем, то ли не доверяя электронике, то ли не желая лишать себя удовольствия от процесса вождения.