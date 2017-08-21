Чем хотят заниматься люди в беспилотном авто

Фото: www.ibtimes.co.u
Агентство Bloomberg провело весьма любопытное исследование среди водителей, приходивших к автодилерам за новыми машинами. Участников опроса просили ответить, чем бы они занялись на водительском месте — в случае с обычными машинами мы бы сказали «за рулем» — в полностью автономном автомобиле.
Эдуард Раскин

Самый популярный ответ можно было бы легко угадать, даже не проводя никаких исследований. Как показали результаты опроса, наиболее распространенным времяпровождением в беспилотниках стало бы общение по телефону: личными и деловыми звонками занялись бы 45% респондентов. С небольшим отставанием идет такое полезное и даже необходимое занятие, как перекус. Ни много ни мало, 42% опрошенных заявили, что во время поездки на автономном автомобиле они будут есть.

Просматривать записи в ноутбуке и работать с электронной почтой собираются 34% — если, конечно, подобный вид коммуникаций не устареет и не исчезнет ко времени появления действительно беспилотных транспортных средств. Чтению отдадутся 27%, просмотру телевизионных программ — 21%.

Фото: www.theverge.com

Каждый пятый будет просто-напросто спать — такой незамысловатый ответ дали 19% опрошенных. Еще 13% — рискнем предположить, что большинство из них относится к женскому полу — предпочтет заняться своей внешностью. Неожиданно, что 10% респондентов в автономном каре будут… размышлять и обдумывать свои планы! Конечно, не обошлось и без секса — крутить любовь в самобеглом экипаже собираются 7%. Такое небольшое количество романтически настроенных автомобилистов, по правде говоря, расстраивает — как же забота о демографии?

Еще 5% намереваются выпивать, причем совсем не воду, а куда более крепкие напитки. А два процента оригиналов на полном серьезе готовы посвятить время поездки физическим упражнениям.

Но все это ерунда по сравнению с заключительным пунктом. Согласно результатам опроса, 35% его участников назло всем автономным системам собираются лично управлять автомобилем, то ли не доверяя электронике, то ли не желая лишать себя удовольствия от процесса вождения.

смартфон, автопилот, технология, беспилотный автомобиль
21 августа 2017
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