В Сети появились новые фотографии обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Очередную фотографию посвежевшего Toyota Land Cruiser Prado, которая, предположительно, сделана в Японии, опубликовали в социальной сети Instagram. Не исключено, что автомобили уже начали поставлять в местные дилерские центры, хотя официально эта информация пока не подтверждается.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, внедорожник обзавелся перелицованными фарами, абсолютно новыми «противотуманками» и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, помимо прочего, получила дополнительные хромированные планки. Кроме того, японцы подретушировали фонари и задний спойлер. В салоне Prado «поселились» четырехспицевое рулевое колесо, позаимствованное у старшего Land Cruiser 200, новые центральная консоль, приборная панель и мультимедийный комплекс.

Японцы оснастили автомобиль не только системой полуавтономного управления, но и множеством различных электронных ассистентов, отвечающих за безопасность. Машина уже в базовой комплектации порадует покупателей круиз-контролем, системами оповещения о выезде за пределы выбранной полосы и обнаружения пешеходов с функцией автоматического торможения. А вот силовые агрегаты, как предполагается, останутся прежними.