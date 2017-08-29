Пять самых коварных водительских заблуждений о ПДД

Самое распространенное заблуждение водителей формулируется так: «скорость можно превышать на 19 км/ч». На самом деле установленную скорость превышать нельзя. Просто в КоАП РФ санкции за это правонарушение начинаются с превышения, равного 20 км/ч. Если же водитель, превысивший скорость на 19 км/ч, например, собьет пешехода, в протоколе ДТП или по результатам автотехнической экспертизы его, скорее всего, признают виновным, поскольку он превысил установленную скорость. Со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Другое заблуждение говорит, что «если нет разметки, можно гонять по встречке». Это не так. Во-первых, пункт 9.1 ПДД гласит, что количество полос движения определяется разметкой или знаками «Движение по полосам», а если их нет то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов ТС. Так что на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» даже при полностью исчезнувшей разметке выезд на «встречку» останется нарушением. На более широких дорогах, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы и более, запрещается выезжать на сторону дороги для встречного движения». Таким образом, и на лишенном разметки шоссе вполне реально лишиться «прав» за выезд на полосу встречного движения.

Следующий «миф ПДД» — «попутные трамвайные пути — тоже полоса движения». На самом деле ездить постоянно по ним нельзя. На трамвайные пути попутного направления можно заезжать лишь при нескольких условиях.