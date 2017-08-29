Пять самых коварных водительских заблуждений о ПДД

Как показывает практика повседневной езды, даже у по-честному получивших «права» водителей в голове запечатлены не реальные правила дорожного движения, а некое субъективное представление о них. Из-за этого при ДТП их, порой, поджидают прямо таки сокрушительные сюрпризы.
Максим Строкер

Самое распространенное заблуждение водителей формулируется так: «скорость можно превышать на 19 км/ч». На самом деле установленную скорость превышать нельзя. Просто в КоАП РФ санкции за это правонарушение начинаются с превышения, равного 20 км/ч. Если же водитель, превысивший скорость на 19 км/ч, например, собьет пешехода, в протоколе ДТП или по результатам автотехнической экспертизы его, скорее всего, признают виновным, поскольку он превысил установленную скорость. Со всеми вытекающими правовыми последствиями.

Другое заблуждение говорит, что «если нет разметки, можно гонять по встречке». Это не так. Во-первых, пункт 9.1 ПДД гласит, что количество полос движения определяется разметкой или знаками «Движение по полосам», а если их нет то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов ТС. Так что на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» даже при полностью исчезнувшей разметке выезд на «встречку» останется нарушением. На более широких дорогах, в соответствии с пунктом 9.2 ПДД, «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы и более, запрещается выезжать на сторону дороги для встречного движения». Таким образом, и на лишенном разметки шоссе вполне реально лишиться «прав» за выезд на полосу встречного движения.

Следующий «миф ПДД» — «попутные трамвайные пути — тоже полоса движения». На самом деле ездить постоянно по ним нельзя. На трамвайные пути попутного направления можно заезжать лишь при нескольких условиях.

Рельсы должны быть на одном уровне с проезжей частью и не отделены от нее сплошной линией разметки. ПДД разрешают машинам оказываться на путях для осуществления поворот или разворота, а также, когда часть дороги, предназначенная для движения машин, занята другими транспортными средствами. Разумеется, при выезде на попутные трамвайные рельсы нельзя создавать помех трамваю.

Еще одно популярнейшее водительское «понятие» утверждает, что «на желтый сигнал светофора можно ехать». На самом деле пункт 6.2 ПДД однозначно говорит, что «желтый сигнал запрещает движение». Правда, с исключением: в пункте 6.14 ПДД: «водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается движение». Этой лазейкой в законе регулярно пользуются любители проскочить перекресток уже на желтый сигнал. И регулярно попадают по этой причине в ДТП.

Многие водители уверены также, что «покидать место ДТП ни в коем случае нельзя» — иначе «права» отнимут. Этот запрет сидит в головах настолько крепко, что после ДТП они не смеют двинуть авто с места. На самом деле, требование не покидать место аварии относится лишь к водителю. Он должен оставаться там в следующих случаях: когда в результате ДТП пострадали люди, если у участников инцидента нет согласия по поводу виновника аварии и если оставаться на месте — требование сотрудника полиции. Иными словами, столкнувшись с кем-то в крайнем левом ряду, вы до приезда сотрудников ДПС можете отъехать к обочине, предварительно зафиксировав всеми имеющимися способами и средствами обстоятельства происшествия.

встречная полоса, штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
29 августа 2017
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