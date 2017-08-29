Илон Маск опустил Tesla Model S в тоннель под Лос-Анжелесом

29 июня нынешнего года Илон Маск объявил о завершении работ над первым участком тоннеля транспортной системы нового типа. Строительством занимается компания The Boring Company, основателем которой также является Маск, сообщает The Verge.

По мнению главы Tesla, использование подобных тоннелей позволит разгрузить наземные дороги. Система работает следующим образом: автомобиль опускается в «трубу» на грузовом лифте, после чего заезжает на специальную платформу, которая доставляет его до пункта назначения со скоростью до 200 км/ч.

О намерении создать тоннель под Лос-Анжелесом Илон Маск объявил еще в конце минувшего года. Всерьез заявление миллиардера практически никто не воспринял, однако уже в январе 2017-го компания The Boring Company начала подготовку к строительству.