Mitsubishi привезет на Токийский автосалон новый минивэн

Фото: indianautosblog.com
Компания Mitsubishi готовит к премьере концептуальный минивэн Delica — предвестника одноименной модели шестого поколения. Предполагается, что дебют автомобиля состоится в октябре на автосалоне в Токио.
Виктория Базылева

Как сообщает Indianautosblog, под капотом Mitsubishi Delica «поселится» 2,2-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 170 л. с. и 392 Нм крутящего момента. Однако представили компании официально эту информацию пока не подтверждают.

Судя по новым фотографиям, внешне минивэн во многом схож с моделью Xpander, которую Mitsubishi представили в начале августа на моторшоу в Индонезии. Габариты машины останутся практически такими же, как у нынешней генерации модели — 4730 мм в длину и 1825 в высоту.

Официальная премьера концептуального минивэна Mitsubishi Delica состоится в октябре на Токийском автосалоне. Предсерийную же версию «Делики», вероятнее всего, японцы продемонстрируют весной следующего года.

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31 августа 2017
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