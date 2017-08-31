Mitsubishi привезет на Токийский автосалон новый минивэн

Как сообщает Indianautosblog, под капотом Mitsubishi Delica «поселится» 2,2-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 170 л. с. и 392 Нм крутящего момента. Однако представили компании официально эту информацию пока не подтверждают.

Судя по новым фотографиям, внешне минивэн во многом схож с моделью Xpander, которую Mitsubishi представили в начале августа на моторшоу в Индонезии. Габариты машины останутся практически такими же, как у нынешней генерации модели — 4730 мм в длину и 1825 в высоту.

Официальная премьера концептуального минивэна Mitsubishi Delica состоится в октябре на Токийском автосалоне. Предсерийную же версию «Делики», вероятнее всего, японцы продемонстрируют весной следующего года.