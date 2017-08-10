Состоялась официальная премьера кроссовера Mitsubishi Xpander

Под капотом нового Mitsubishi Xpander расположился 1,5-литровый 105-сильный бензиновым мотор, агрегатированный с пятиступенчатой «механикой» или с четырехдиапазонным «автоматом». Привод же — безальтернативно передний.

Кроссвэн может похвастать просторным салоном, вместительным багажником и огромным количеством различных ниш для хранения коробок, смартфонов и мелочи. В частности, в автомобиле насчитывается 16 держателей для бутылок, которые находятся в обивке дверей, на центральной консоли и между передними креслами.

Mitsubishi Xpander, помимо прочего, оснащен мультимедийным комплексом с поддержкой мобильных устройств посредством Bluetooth, USB-разъемом и розетками электропитания на каждом ряду сидений. Кроме того, автомобиль порадует покупателя системой KOS, позволяющей опирать двери машины и запускать двигатель, не доставая ключ, системой помощи при экстренном торможении и хорошей шумоизоляцией.

Продажи Mitsubishi Xpander стартуют в Индонезии уже осенью, а вначале следующего года новинка появится и в других странах Юго-Восточной Азии. Доберется ли модель до России — пока неизвестно.