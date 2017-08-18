Названы сроки появления кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в России

Для начала, пожалуй, следует сказать, что Mitsubishi вывела на российский рынок обновленный компактный кроссовер ASX — модель, которая покинула нашу страну в начале 2016 года по причинам низкого покупательского спроса и непростой экономической ситуации. Теперь же, когда рубль укрепился, японцы приняли решение о возобновлении ее продаж.

Любопытно, но некторые скептики утверждают, что ASX в обозримом будущем снова исчезнет из шоу-румов российских дилеров, уступив место новому Eclipse Cross. По их мнению, порождать внутреннюю конкуренцию японцам попросту нецелесообразно.