Названы сроки появления кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в России

Фото: www.netcarshow.com
Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, дебют которого состоялся в марте на Женевском автосалоне, появится в нашей стране в первой половине 2018 года. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве марки.
Виктория Базылева

Для начала, пожалуй, следует сказать, что Mitsubishi вывела на российский рынок обновленный компактный кроссовер ASX — модель, которая покинула нашу страну в начале 2016 года по причинам низкого покупательского спроса и непростой экономической ситуации. Теперь же, когда рубль укрепился, японцы приняли решение о возобновлении ее продаж.

Любопытно, но некторые скептики утверждают, что ASX в обозримом будущем снова исчезнет из шоу-румов российских дилеров, уступив место новому Eclipse Cross. По их мнению, порождать внутреннюю конкуренцию японцам попросту нецелесообразно.

Фото: www.netcarshow.com

Однако как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе Mitsubishi, с появлением «Эклипса» ничего не изменится: покупатели смогут приобрести как одну, так и другую машину. Новый кроссовер займет место в продуктовой линейке между ASX и старшим Outlander. Только в отличие от последнего, ни Eclipse Cross, ни ASX производить в России компания пока не планирует.

К слову сказать, Mitsubishi заключила договор с ABC News, согласно которому она станет эксклюзивным спонсором прямой трансляции солнечного затмения — таким образом производить отмечает выпуск нового Eclipse Cross («eclipse» в переводе с английского языка означает «затмение»). Благодаря столь необычной маркетинговой кампании, направленной на привлечение внимания к модели, зрители смогут понаблюдать 21 августа в 19:00 (по Москве) за уникальным природным явлением в прямом эфире.

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18 августа 2017
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