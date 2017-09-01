Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser Prado

Внешность рестайлингового «Прадо» не является секретом — снимки автомобиля уже не раз попадали в сеть. Внедорожник обзавелся переформатированной решеткой радиатора с хромированными вставками, подкорректированную оптику, включая противотуманки, и задний спойлер.

Интерьер обновленного Prado преобразился за счет рулевого колеса иного дизайна, перекочевавшего сюда из Land Cruiser 200, свежей архитектуры приборной панели и центральной консоли,а также усовершенствованной мультимедиасистемы.

Как говорят представители компании, «сохранив классическую рамную конструкцию, внедорожник предложил новый уровень комфорта и уверенности в покорении самых удаленных уголков планеты» — не в последнюю очередь благодаря изобилию вспомогательных электронных ассистентов и системе полуавтономного управления.

Среди прочих благ цивилизации стоит отметить адаптивный круиз-контроль, функции обнаружения пешеходов и распознавания разметки, а также помощник при аварийном торможении. Силовая линейка, вероятнее всего, останется прежней.