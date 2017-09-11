Россия попала в тройку крупнейших авторынков Европы

Так, в Германии в прошлом месяце официальным дилерам удалось реализовать 253 679 легковых машин (+3,5%). На втором месте с огромным отрывом расположилась Россия — в нашей стране новенькими автомобилями обзавелись 122 500 человек, сообщает агентство «Автостат».

Третью строчку заняла Франция — там новые машины разошлись тиражом в 107 455 экземпляров (+9,4%). Замыкают лидерскую пятерку Италия и Великобритания. В этих странах было продано 83 363 и (+15,8%) и 76 433 (-6,4%) автомобилей соответственно.