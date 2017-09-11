В Китае запретят продажи бензиновых и дизельных автомобилей

О том, что правительство КНР намерено отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, журналистам рассказал заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь.

Впрочем, никаких подробностей он раскрывать не стал, отметив лишь, что в настоящее время власти устанавливают ориентировочные сроки введения запрета на реализацию транспортных средств, укомплектованных бензиновыми или дизельными моторами.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к 2040 году во Франции и Великобритании запретят продажи автомобилей на традиционном топливе. Кроме того, от таких машин могут отказаться в Германии, Шотландии, Норвегии и Нидерландах.