В Китае запретят продажи бензиновых и дизельных автомобилей

Фото: energyfuse.org/
Вслед за Великобританией и Францией от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями откажется Китай. Власти Поднебесной всерьез задумались о том, чтобы запретить на территории страны реализацию машин на традиционном топливе.
Виктория Базылева

О том, что правительство КНР намерено отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, журналистам рассказал заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь.

Впрочем, никаких подробностей он раскрывать не стал, отметив лишь, что в настоящее время власти устанавливают ориентировочные сроки введения запрета на реализацию транспортных средств, укомплектованных бензиновыми или дизельными моторами.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к 2040 году во Франции и Великобритании запретят продажи автомобилей на традиционном топливе. Кроме того, от таких машин могут отказаться в Германии, Шотландии, Норвегии и Нидерландах.

бензин, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, гибриды, электромобили, дизельное топливо
11 сентября 2017
1
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы