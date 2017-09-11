Сколько машин с правым рулем насчитывается в России

Впрочем, в общем составе отечественного автопарка они составляют не очень значительную долю — чуть больше 8%. Как подсчитало на днях аналитическое агентство «Автостат», на 1 июля 2017 года в России стояло на учете почти 3,5 млн. таких транспортных средств. При этом, понятное дело, львиная их доля сосредоточена в Приморском крае — 700 000 экземпляров, что составляет 84% местного автопарка — сказывается близость Японии.

В других регионах Дальнего Востока по этой же причине доля автомобилей с правым рулем тоже заметно выше, чем в среднем по стране. Так, в Хабаровском крае таковых три четверти, на Сахалине и в Еврейской автономной области этот показатель также превышает 70%. Отметим, что и в некоторых сибирских регионах, таких как Бурятия и Забайкальский край, машин с правым рулем числится около половины от всего объема местного парка. Всего же в стране насчитывается 21 регион, доля праворульных автомобилей в которых оказывается выше общероссийского уровня.

Однако в большинстве субъектов РФ доля правого руля значительно ниже. Так, сразу в 36 субъектах РФ он составляет менее 1%. В их число попадает и Санкт-Петербург (0,81%), а в Москве данный показатель чуть больше (1,05%). Самая же низкая доля легковых автомобилей с правым рулем наблюдается в Чеченской республике — 0,28%.