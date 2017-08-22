ГИБДД стала массово обвинять водителей в непропуске пешеходов

А полицейский глазок, как известно, сильно отличается от нормального, в чем в очередной раз убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», оштрафованный на днях гаишным патрулем буквально ни за что. А скрытое двадцатиминутное наблюдение за действиями этого экипажа ДПС показало, что ложные обвинения водителей носят массовый характер. Но обо всем по порядку.

17 августа, возвращаясь с дачи притормозил на Подольском шоссе у дома №1 на нерегулируемой «зебре». Да что там притормозил — просто остановился за следующей передо мной машиной, чтобы пропустить пешеходов. Пропустил и поехал дальше, обратив при этом внимание, что на противоположной стороне дороги на переход ступила молодая женщина. Ну ступила и ступила — нынешняя редакция ПДД не обязывает водителя ждать, когда пешеход преодолеет весь переход. При условии, что своими действиями он не вынудит «безлошадного» участника дорожного движения менять скорость и траекторию своего пути. А какое тут менять, если даме до меня было еще без малого два ряда.