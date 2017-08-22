ГИБДД стала массово обвинять водителей в непропуске пешеходов

Фото avtovzglyad.ru
Очередную отрыжку так называемой палочной системы демонстрируют в последнее время наряды ДПС столичной ГИБДД. Вместо того, чтобы бороться если не с реальными нарушениями ПДД, то хотя бы с заторами, служивые в массовом порядке прячутся в засадах близь пешеходных «зебр» и выписывают водителям штрафы якобы за непропуск пешеходов, определяя это нарушение на собственный глазок.
Александр Ростарчук

А полицейский глазок, как известно, сильно отличается от нормального, в чем в очередной раз убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», оштрафованный на днях гаишным патрулем буквально ни за что. А скрытое двадцатиминутное наблюдение за действиями этого экипажа ДПС показало, что ложные обвинения водителей носят массовый характер. Но обо всем по порядку.

17 августа, возвращаясь с дачи притормозил на Подольском шоссе у дома №1 на нерегулируемой «зебре». Да что там притормозил — просто остановился за следующей передо мной машиной, чтобы пропустить пешеходов. Пропустил и поехал дальше, обратив при этом внимание, что на противоположной стороне дороги на переход ступила молодая женщина. Ну ступила и ступила — нынешняя редакция ПДД не обязывает водителя ждать, когда пешеход преодолеет весь переход. При условии, что своими действиями он не вынудит «безлошадного» участника дорожного движения менять скорость и траекторию своего пути. А какое тут менять, если даме до меня было еще без малого два ряда.

Фото avtovzglyad.ru

Увы, но совершенно иного мнения придерживался старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО, старший лейтенант полиции Алексей Постников. Притаившись вместе с напарником метрах в двадцати от перехода за рядом припаркованных у обочины машин, он тормознул вашего корреспондента и обвинил в нарушении п.14.1 ПДД — не уступил дорогу пешеходу. При этом никаких доказательств моей вины не представил, заявив, что им с напарником показалось, что женщина снизила скорость.

Известно, что когда кажется — креститься надо. Но в данном случае полицейским стоило зафиксировать «нарушение» на видеорегистратор или хотя бы опросить «обиженного» пешехода. А еще лучше — сделать и то, и другое. Однако сбором доказательств придорожные полицейские себя не утруждают, заведомо зная, что даже если гражданин и решит потратить время на обжалование в суде 750-рублевого штрафа, суд его не поддержит. Ведь отечественная Фемида упорно придерживается правила НОНДС — «нет оснований не доверять сотруднику полиции». Чем и поощряет полный гаишный произвол.

Фото avtovzglyad.ru

Между тем, по той же бездоказательной схеме в следующие двадцать минут старлей Постников наказал еще с пяток автовладельцев, в чем я убедился, скрытно вернувшись на место инцидента и понаблюдав за его «работой». Любопытно, сколько всего штрафов по ст 12.18 КоАП РФ собрал он в этот день для выполнения плана? И не лучше ли бы было в интересах безопасности дорожного движения не «палки рубить» (хотя по его словам «палки рубят дровосеки») притаившись в засаде, а активно патрулируя вверенную территорию предотвращать аварии?

А ведь судя и по редакционной почте, и по интернет-форумам, подобное бездоказательное обвинение водителей по ст. 12.18 КоАП стало в гаишном сообществе массовым явлением. И вряд ли в виду мизерности штрафа они пользуются вседозволенностью на свой карман. А значит строчат подобные протоколы для плана — рубят палки, что те дровосеки на лесосеке.

И положить конец их беспределу можно только одним способом: обязать при оформлении таких дел прикладывать к протоколу и постановлению и видио нарушения, и показания пешехода, которому не уступили дорогу.

ПДД, пешеходы, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
22 августа 2017
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