В России отзывают Jeep и Chrysler из-за проблем с подушками безопасности

Фото: www.netcarshow.com
Компания «ЭфСиЭй РУС», официальный представитель FIAT Chrysler Automobiles в России, объявляет о проведении отзывной акции, охватывающей без малого 3500 машин Jeep Wrangler и Chrysler 300. Производитель обнаружил дефект газогенератора фронтальной подушки безопасности.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности, — говорится в сообщении Росстандарта.

Так, под сервисную кампанию подпадают 3423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300, реализованных в России в период с апреля 2004 по май 2013 года.

Специалисты официальных дилерских центров заменят на потенциально неисправных машинах газогенераторы подушек безопасности.

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13 сентября 2017
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