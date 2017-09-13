В России отзывают Jeep и Chrysler из-за проблем с подушками безопасности

– Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности, — говорится в сообщении Росстандарта.

Так, под сервисную кампанию подпадают 3423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300, реализованных в России в период с апреля 2004 по май 2013 года.

Специалисты официальных дилерских центров заменят на потенциально неисправных машинах газогенераторы подушек безопасности.