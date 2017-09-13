5 законов, которыми Госдума вот-вот накажет водителей

За осеннюю сессию 2017 года депутатам Госдумы предстоит принять целый список законопроектов, касающихся автовладельцев. Мы выбрали пять главных «автомобильных» новелл, которые депутаты рассмотрят в самое ближайшее время.
Максим Строкер

Одним из первых в списке «добрых дел» Госдумы на период до конца 2017 года идет законопроект поправки в КоАП, ужесточающий наказание за непропуск пешехода на «зебре». Сейчас статья 12.18 кодекса грозит 1500 рублями штрафа водителю, не уступившему пешеходу на нерегулируемом переходе. Поправка принята пока что только в первом чтении. Ко второму чтению многочисленные желающие «ужесточить ответственность автомобилиста» пока что не пришли к общему мнению в своих карательных устремлениях: то ли сделать «вилку» штрафа (от 1500 до 2500 рублей), то ли просто поднять его размер до 2500 рублей. Как будто лихачами, не обращающим внимания на переходящих по «зебре» людей, есть какая-то разница между 1500 и 2500 рублями. Для прочих автовладельцев это означает лишь лишние деньги, отданные государству «на пустом месте» во время полицейских месячников типа «Внимание: пешеход!», «Переход — на пешеход!» и им подобных правоохранительных обострений…

Еще более интересно, в каком виде депутаты примут (уже во втором чтении, кстати!) закон «Об организации дорожного движения». Особенно ту его часть, которая разрешает местным властям по собственной прихоти вводить плату за проезд по дорогам и улицам вверенной им местности. Ко второму чтению законопроект получил как раз по этому поводу массу негативных отзывов от государевых юристов. Однако думских лоббистов сбора денег с автовладельцев можно ожидать всякого — вплоть до полного игнора мнений любых правоведов.

Кроме вышеперечисленных новелл, не несущих ничего полезного для безопасности дорожного движения, зато выгодных для местных бюджетов, Дума планирует этой осенью рассмотреть и пару нужных для водителя законопроектов. Один из них — первое чтение поправки в статью 11 закона «Об ОСАГО». В не предлагается увеличить с 50 000 рублей до 100 000 рублей размер компенсации материального ущерба в рамках европротокола, когда водители оформляют ДТП самостоятельно, без вызова сотрудников полиции.

Казалось бы, не особо автомобильные поправки с в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на самом деле, пригодятся и автомобилистам. Законопроект, подготовленный к первому чтению, предлагает разрешить оплачивать госпошлину и прочие подобные платежи прямо в МФЦ. При замене «прав», например, такой сервис был бы более чем востребован.

В кои веки, но и в КоАП иногда предлагаются поправки в интересах автовладельцев. В эту осеннюю сессию Дума должна рассмотреть введение в КоАП новой статьи — 14.43, карающей за изготовление и продажу некондиционного топлива. Согласно ей, за торговлю или производство «паленого» бензина предпринимателю будет, на первый раз, грозить штраф 100—300 000 рублей. Попавшимся на такого рода бизнесе в второй раз будет полагаться уже 2-миллионный штраф «с конфискацией предметов административного правонарушения».

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13 сентября 2017
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