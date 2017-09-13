5 законов, которыми Госдума вот-вот накажет водителей

Одним из первых в списке «добрых дел» Госдумы на период до конца 2017 года идет законопроект поправки в КоАП, ужесточающий наказание за непропуск пешехода на «зебре». Сейчас статья 12.18 кодекса грозит 1500 рублями штрафа водителю, не уступившему пешеходу на нерегулируемом переходе. Поправка принята пока что только в первом чтении. Ко второму чтению многочисленные желающие «ужесточить ответственность автомобилиста» пока что не пришли к общему мнению в своих карательных устремлениях: то ли сделать «вилку» штрафа (от 1500 до 2500 рублей), то ли просто поднять его размер до 2500 рублей. Как будто лихачами, не обращающим внимания на переходящих по «зебре» людей, есть какая-то разница между 1500 и 2500 рублями. Для прочих автовладельцев это означает лишь лишние деньги, отданные государству «на пустом месте» во время полицейских месячников типа «Внимание: пешеход!», «Переход — на пешеход!» и им подобных правоохранительных обострений…

Еще более интересно, в каком виде депутаты примут (уже во втором чтении, кстати!) закон «Об организации дорожного движения». Особенно ту его часть, которая разрешает местным властям по собственной прихоти вводить плату за проезд по дорогам и улицам вверенной им местности. Ко второму чтению законопроект получил как раз по этому поводу массу негативных отзывов от государевых юристов. Однако думских лоббистов сбора денег с автовладельцев можно ожидать всякого — вплоть до полного игнора мнений любых правоведов.