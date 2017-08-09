Mercedes-Benz запатентовал подушки безопасности для пешеходов

Как сообщает Motor1, компания Mercedes-Benz подала заявку на регистрацию внешних подушек безопасности в ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов еще два года назад. Однако в публичном доступе информация о разработке появилась только сейчас. Предполагается, что штутгратцы приступят к тестовым испытаниям автомобилей, оснащенных этой системой, в самое ближайшее время.

Так, изобретение Mercedes-Benz представляет собой две подушки безопасности, встроенные в стойки лобового стекла. Один конец крепится к верхней части стойки, а другой — к кончику капота. Риски того, что пешеход ударится о стекло или металлические части машины при срабатывании внешних «эирбегов», значительно снижаются. Как и вероятность получения «безлошадным» участником дорожного движения серьезных травм во время аварии.