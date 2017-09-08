Новый Jeep Wrangler готовится к продаже

Дизайн пикапа нового поколения не лишится классического образа и знаковых отличительных черт, но при этом получит заметные улучшения. Например, модернизированную оптику, иные решетку радиатора, бамперы и кузовные панели, а также кардинально переработанную архитектуру салона.
Премьера будущего Jeep Wrangler состоится в Лос-Анджелесе 1 декабря. Однако на конвейер новинка встанет гораздо раньше. О чем, в частности, говорят источники внутри компании, а также свидетельствуют завершающие тестовые испытания автомобиля.
Моторная гамма четвертой генерации Jeep Wrangler будет сочетать в себе три движка объемом 2, 3 и 3,6 литра. Трансмиссия — на выбор — шестискоростная «механика» или восьмидиапазонный гидромеханический «автомат».
Появление внедорожника на мировом рынке ожидается к концу этого года, а до России он докатится не раньше года грядущего.
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