Новый Jeep Wrangler готовится к продаже

Моторная гамма четвертой генерации Jeep Wrangler будет сочетать в себе три движка объемом 2, 3 и 3,6 литра. Трансмиссия — на выбор — шестискоростная «механика» или восьмидиапазонный гидромеханический «автомат».

Появление внедорожника на мировом рынке ожидается к концу этого года, а до России он докатится не раньше года грядущего.