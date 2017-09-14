Кризис закончился: иностранные автосборочные предприятия в России набирают новый персонал

Так, представители Ford Sollers сообщили порталу «АвтоВзгляд», что вводит вторую смену на производственной площадке компании в Елабуге и увеличивает общий штат компании в Татарстане на 700 человек.

– Набор персонала связан с ростом продаж автомобилей Ford в России вследствие эффективной маркетинговой политики Ford Sollers и растущего спроса на модели SUV и LCV, производимые на заводе компании в Елабуге, — комментирует ситуацию пресс-служба компании. — При этом Ford предлагает собственные программы обучения и переподготовки сотрудников, в том числе не имеющих технического образования…

Вторая смена на заводе будет введена впервые с 2013 года: на конвейеры по сборке Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit будут набраны сотрудники рабочих специальностей. Массовый набор работников начнется в октябре. Заметим тут, что продажи елабужских авто выросли в 2017 году на 53%. Ford Kuga нового поколения по итогам августа стал бестселлером марки, рост по отношению к августу 2016 года составил 102%. Август также стал лучшим месяцем для Ford Transit (+99% к августу 2016-го). Лидером же по росту продаж в модельной линейке Ford является Explorer — реализация внедорожника в августе выросла на 133% по отношению к августу прошлого года.