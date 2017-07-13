Названы сроки начала продаж нового Ford Transit

— Transit Custom стремительно завоевал успех с самого своего появления, а эта новая версия снова поднимет ставки, — заявил Ханс Шеп, руководитель направления комтранса в Ford of Europe. — Мы внимательно слушали наших клиентов и создали однотонный фургон, который еще более стильный, еще более эффективный и переполненный «умными» функциями.

Современный дизельный двигатель EcoBlue был создан в 2016 году, он выпускается в трех вариантах — мощностью 105, 130 и 170 л. с.. ПО сравнению с более старым 2,2-литровым мотором его экономичность выросла на 13%, а крутящий момент — на 20%.

Клиенты смогут по-прежнему выбирать их двух версий с разной высотой крыши и двух вариантов колесной базы.

Новое поколение Transit Custom появится в продаже уже в начале 2018-го, а выход версии Plug-in Hybrid (PHEV) с нулевым уровнем выбросов запланирован на 2019 год.