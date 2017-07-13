Названы сроки начала продаж нового Ford Transit

Новый Transit Custom, вооруженный двухлитровым модифицированным дизельным двигателем EcoBlue, собирается привлечь новых покупателей не только расширенными грузовыми возможностями, но и повышенной топливной экономичностью.
С 2012 года Transit стал одной из самых продаваемых коммерческих моделей в Европе. В 2016-м объем продаж там достиг 118 000 экземпляров, что на 15% больше, чем годом ранее. Теперь автомобиль получил еще более привлекательную внешность — радиаторную решетку с тремя массивными перекладинами и мощными адаптивными ксеноновыми фарами.
Эргономичное комфортабельное водительское место оснащено совершенно новой приборной панелью, которая выполнена в фирменном стиле Ford, впервые опробованном на Fiesta, и больше напоминает удобный офис, чем кабину грузового автомобиля. Мультимедийная система SYNC 3 ориентирована на быстрое взаимодействие со смартфонами и планшетами — она совместима с Apple CarPlay и Android Auto, реагирует на голосовые команды.