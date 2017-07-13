Названы сроки начала продаж нового Ford Transit

Фото: Ford
Компания Ford официально представила коммерческий автомобиль Transit Custom. От предшественника он отличается более модным дизайном экстерьера и абсолютно новым интерьером. Для заказа модель будет доступна уже в начале 2018 года.
Эдуард Раскин

Новый Transit Custom, вооруженный двухлитровым модифицированным дизельным двигателем EcoBlue, собирается привлечь новых покупателей не только расширенными грузовыми возможностями, но и повышенной топливной экономичностью.

С 2012 года Transit стал одной из самых продаваемых коммерческих моделей в Европе. В 2016-м объем продаж там достиг 118 000 экземпляров, что на 15% больше, чем годом ранее. Теперь автомобиль получил еще более привлекательную внешность — радиаторную решетку с тремя массивными перекладинами и мощными адаптивными ксеноновыми фарами.

Эргономичное комфортабельное водительское место оснащено совершенно новой приборной панелью, которая выполнена в фирменном стиле Ford, впервые опробованном на Fiesta, и больше напоминает удобный офис, чем кабину грузового автомобиля. Мультимедийная система SYNC 3 ориентирована на быстрое взаимодействие со смартфонами и планшетами — она совместима с Apple CarPlay и Android Auto, реагирует на голосовые команды.

Фото: Ford

— Transit Custom стремительно завоевал успех с самого своего появления, а эта новая версия снова поднимет ставки, — заявил Ханс Шеп, руководитель направления комтранса в Ford of Europe. — Мы внимательно слушали наших клиентов и создали однотонный фургон, который еще более стильный, еще более эффективный и переполненный «умными» функциями.

Современный дизельный двигатель EcoBlue был создан в 2016 году, он выпускается в трех вариантах — мощностью 105, 130 и 170 л. с.. ПО сравнению с более старым 2,2-литровым мотором его экономичность выросла на 13%, а крутящий момент — на 20%.

Клиенты смогут по-прежнему выбирать их двух версий с разной высотой крыши и двух вариантов колесной базы.

Новое поколение Transit Custom появится в продаже уже в начале 2018-го, а выход версии Plug-in Hybrid (PHEV) с нулевым уровнем выбросов запланирован на 2019 год.

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13 июля 2017
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