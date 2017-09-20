Будущих водителей-любителей хотят готовить по упрощенной программе

Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол, не видит практического смысла в разделении учебных программ в автошколах на «профессиональные» и «любительские». От отметки в водительских удостоверениях «без права на работу по найму» в нашей стране отказались давно и не спроста. Во-первых, жестко отсекать «профессионалов» от «непрофессионалов» на этапе обучения неправильно. Профессия шофера у нас одна из самых массовых. В нашей стране 6—9 млн., по разным оценкам, зарабатывают на хлеб этим трудом. Жизненные ситуации меняются и сегодняшний менеджер завтра начинает трудиться в таксомоторном парке. Зачем усложнять людям жизнь?!

Во-вторых, и это, пожалуй, главный аргумент: все наши водители, — как любители, так и профессионалы, — обязаны иметь одинаково хорошую подготовку. Кто сказал, что гражданин, везущий ребенка в школу, имеет право водить хуже, нежели профессиональный таксист, едущий рядом с ним?! Профессионализм этого таксиста лишь в том, чтобы уметь обзаться с пасажирами и уметь пользоваться «таксисткими» приложениями в своем смартфоне. Мы предлагаем пойти по иному пути. Наша ассоциация совместно с представителями заинтересованных ведомств разработала и согласовывает в правительстве порядок, по которому водитель, работающий по найму, должен будет раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации. Без этого ему будет запрещено работать шофером. Причем, прохождение курсов будет обязан организовывать работодатель, — считает Шутылева.