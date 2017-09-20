FIAT Chrysler отзывает полмиллиона автомобилей

Всего под отзывную кампанию подпадает 494 417 автомобилей, сообщает пресс-служба компании. Она затронет пикапы Ram 2500 и Ram 3500, выпускающиеся под брендом Dodge, а также модели 3500, 4500 и 5500, выпущенные в период с 2013 по 2017 годы. В США будут отозваны 443 712 машин, в Канаде — 46,22 тысячи, еще 4,485 тысячи в других странах.

Как пояснили представители концерна, у перечисленных машин при определенных условиях водяной насос имеет шанс перегреться, что может привести к возгоранию двигателя. Впрочем, информации о каких-либо несчастных случаях из-за этого дефекта пока нет. Несмотря на это, установка подозрительного узла прекращена.