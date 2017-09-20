Автоэксперт прокомментировал смертельную аварию командующего ВДВ Сердюкова

ДТП, в котором пострадал командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы «Кола». На записи автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего аварию, вино, как несколько микроавтобусов VW Multivan следуют в колонне за полицейской машиной с включенными спецсигналами. Машина автора видео притормаживает, смещается правее на обочину и пропускает колонну, все авто которой двигаются практически по осевой линии разметки двухполосной трассы. Не смотря на дождливую погоду, кортеж идет с приличной скоростью, не менее 100 км/ч. Первые два микроавтобуса благополучно обгоняют машину автора видео, а третий вен, как позже стало известно (в модификации Caravelle) с генерал-полковником внутри, попадает в лобовое столкновение с Chevrolet Lanos, двигающимся по встречной полосе.

От удара Lanos мгновенно сминает и отбрасывает на попутный ему VW Tiguan, а VW Caravelle генерала начинает кувыркаться по дороге. В результате ДТП водитель Lanos погиб, его жена, сидевшая на переднем пассажирском месте, получила тяжелые травмы, как и все пассажиры генеральского микроавтобуса, водитель которого (гражданское лицо, кстати) среди пострадавших не значится. Генерал-полковник Сердюков, например, госпитализирован в нейрохирургической отделение военного госпиталя Североморска с сочетанной травмой головы, позвоночника, ушибленной раной лобной области, переломом остистых отростков 9, 10, 11 позвонков без повреждения спинного мозга. Его заместитель генерал-майор Владимир Кочетков получил сочетанную травму головы, груди и конечностей, закрытый перелом левой кисти и т. п. Остальные пассажиры получили аналогичные травмы.