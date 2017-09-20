Автоэксперт прокомментировал смертельную аварию командующего ВДВ Сердюкова

Резонансной аварии, в которой пострадал главнокомандующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, не произошло, если бы водитель его машины проявил чуть больше профессионализма.
Максим Строкер

ДТП, в котором пострадал командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы «Кола». На записи автомобильного видеорегистратора, запечатлевшего аварию, вино, как несколько микроавтобусов VW Multivan следуют в колонне за полицейской машиной с включенными спецсигналами. Машина автора видео притормаживает, смещается правее на обочину и пропускает колонну, все авто которой двигаются практически по осевой линии разметки двухполосной трассы. Не смотря на дождливую погоду, кортеж идет с приличной скоростью, не менее 100 км/ч. Первые два микроавтобуса благополучно обгоняют машину автора видео, а третий вен, как позже стало известно (в модификации Caravelle) с генерал-полковником внутри, попадает в лобовое столкновение с Chevrolet Lanos, двигающимся по встречной полосе.

От удара Lanos мгновенно сминает и отбрасывает на попутный ему VW Tiguan, а VW Caravelle генерала начинает кувыркаться по дороге. В результате ДТП водитель Lanos погиб, его жена, сидевшая на переднем пассажирском месте, получила тяжелые травмы, как и все пассажиры генеральского микроавтобуса, водитель которого (гражданское лицо, кстати) среди пострадавших не значится. Генерал-полковник Сердюков, например, госпитализирован в нейрохирургической отделение военного госпиталя Североморска с сочетанной травмой головы, позвоночника, ушибленной раной лобной области, переломом остистых отростков 9, 10, 11 позвонков без повреждения спинного мозга. Его заместитель генерал-майор Владимир Кочетков получил сочетанную травму головы, груди и конечностей, закрытый перелом левой кисти и т. п. Остальные пассажиры получили аналогичные травмы.

По мнению автоэксперта из адвокатского бюро «Штумм, Кабаев и партнеры» Виктора Пилюгина, авария произошла из-за того, что водитель Lanos шел со слишком высокой для сырой погоды скоростью. Когда идущий впереди него Tiguan начал тормозить, он понял, что во-вот врежется в зад кроссовера и попытался объехать его по встречной полосе, а не по обочине. В последний момент водитель Chevrolet увидел едущий ему навстречу по осевой разделительной VW Caravelle генерала, попытался дернуться обратно в свою полосу, но уже без результата. Идущий с заездом на «встречку» VW не оставил места для такого маневра.

— Судя по видео, водитель генерала вполне мог ехать по своей полосе движения: места между VW и машиной с видеорегистратором было вполне достаточно. Но, видимо, движение под сенью «мигалки» притупило инстинкты самосохранения водителя кортежа. Ведь на месте Lanos мог и какой-нибудь КамАЗ оказаться. Еще одна ремарка касается пассажиров VW Caravelle. Ее водителя нет среди пострадавших, скорее всего, лишь потому, что он был пристегнут. Если за рулем этого авто не пристегнуться, специальный зуммер начинает противно пищать. А все остальные люди, находившиеся в авто, полагаю, ремнями пренебрегли, — «кто ж в автобусе пристегивается». Поэтому им и пришлось несладко в кувыркающейся машине, — считает эксперт.

ПДД, авария
20 сентября 2017
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