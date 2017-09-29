Объявлены сроки продаж газовых версий LADA Largus

Газификации подвергнуться и пятиместные универсалы и фургоны, а пока на пресс-конференции с представителями газовой отрасли производитель представил рабочий прототип с метановым баллоном в багажнике, накрытый пластиковым кожухом. С такой компоновкой в багажнике значительно сократилось место, да и вряд ли теперь можно говорить о перевозке длинномеров. А ведь, по словам разработчиков, серийная машина сохранит такое же размещение баллона и тот же набор компонентов.

Технические характеристики мотора Renault K4M, оборудованного итальянскими газовыми форсунками OMVL Gemini, пока не сообщается. Переоборудованием LADA Largus займется Группа компаний АТС (Альтернативные топливные системы), та самая, что выпускает битопливные Весты. Метановые модели будут продаваться через официальную дилерскую сеть АВТОВАЗа с гарантией от производителя.