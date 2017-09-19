Стартовали продажи универсала LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross

АВТОВАЗ объявил о старте продаж универсала LADA Vesta SW и его «внедорожной» версии LADA Vesta SW Cross с 19 сентября 2017 года. Минимальная цена модели составит 640 000 рублей за версию в комплектации Comfort.

Таким образом, уже «в базе» Vesta SW имеет регулировку руля по высоте и вылету, регулировку сиденья водителя по высоте, поясничной опоры спинки кресла водителя, климатическую установку, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, а также аудиосистему с управлением на рулевом колесе.

Люксовая версия универсала с мультимедиа, Bluetooth и прочими радостями жизни обойдется минимум в 744 900 рублей, а топовая кросс-версия SW выудит из кошелька будущего владельца не менее 804 900 рублей.