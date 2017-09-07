АВТОВАЗ похвастался увеличением российских продаж

Фото: АВТОВАЗ
По итогам первых восьми месяцев нынешнего года российские продажи LADA увеличились на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Так, в январе-августе в пользу ВАЗовских машин сделали выбор 192 944 наших соотечественника.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуется LADA Granta, разошедшаяся в январе-августе тиражом в 58 604 автомобиля. На второй строчке расположилась Vesta, в пользу которой сделали выбор 47 780 россиян.

Между тем, по темпам роста продаж лидирует LADA XRAY. В январе-августе официальные дилеры реализовали на 80,4% больше автомобилей, нежели за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что АВТОВАЗ раскрыл некоторые характеристики новых универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Почитать о силовых установках и палитре цветов окраски кузова можно здесь.

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7 сентября 2017
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