Китайская Geely купила британского производителя спорткаров Lotus

Компания Zhejiang Geely Holding Group выкупила у малазийской фирмы Proton 51%-ный пакет акций Lotus, в то время как остальные 49% остались у Etika Automotive. Прочие подробности сделки не разглашаются.

Теперь, когда Lotus оказался под покровительством Geely, британскому производителю спорткаров открылись широкие перспективы. В частности, компания получила солидный бюджет и вместе с тем возможность разрабатывать совершенно новые автомобили. Напомним, что в последние несколько лет Lotus выпускал исключительно специальные версии своих моделей Elise, Exige и Evora.

Так, по данным зарубежных источников, британцы планируют разработать свой первый кроссовер. По неподвержденной информации, будущего конкурента Porsche Macan построят на уникальной модульной платформе, а под его капотом поселится мотор производства Toyota.

Остается лишь надеяться, что китайцы помогут Lotus удержаться на рынке, как это случилось с Volvo.