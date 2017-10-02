Назван идеальный автомобиль, который прослужит 10 лет

Мир так прекрасен — в нем есть дешевые хетчбэки, быстрые купе, премиальные немецкие седаны, кроссоверы из KIA Picanto, здоровые внедорожники и даже Ferrari FF. Однако если ты — обычный россиянин со средним достатком, детьми, собакой, активным отдыхом на пересеченной местности, дачей и любовью к нескучной езде и хочешь купить машину, которая окажется универсальной на 10 лет вперед, то список подходящих вариантов сокращается всего до трех с половиной моделей.
Светлана Алеева

Вот я хочу хороший автомобиль с большим удобным багажником, куда можно поставить клетку с овчаркой или засунуть удочки, впихнуть коляску и самокат. Мне нужен просторный салон, чтобы возить двух отпрысков в детских креслах и компанию друзей. По этим же причинам должны быть подстаканники, а во всех дверях — вместительные карманы. И мне необходим встроенный складной фаркоп для прицепа с лодкой и багажника для велосипедов, а еще — рейлинги на крыше для лыжных креплений. И вот купе и кабриолеты сразу уезжают в отпускной закат. Седаны и замаскированные под них хитрые лифтбэки с такой же скошенной задней стойкой, уменьшающей высоту багажника, отметаем тоже, как и чуть более поместительные хетчбэки. Микроавтобусы слишком велики даже для овчарки и тем более городских улиц.

Дальше — я хочу машину с хорошей проходимостью, а это значит полный привод и клиренс не меньше 170 мм. При этом мне еще рано переходить в пенсионную группу и ездить на «овоще», который набирает 100 км/ч дольше 7—8 секунд и кренится в повороте, как кресло-качалка или минивэн, заставляя отказываться от безопасных обгонов на трассе и зеленой волны светофоров в городе.

Да, автомобиль должен быть быстрым и маневренным, но плавным и комфортным, чтобы родители, которых я везу на дачу, не сравнивали его на кочках с электричкой. Просторные джипы разной степени пролазности приходится исключить, потому что быстрые и спортивные среди них — только дорогущие Range Rover, а остальные скорее кроссоверы, причем тоже отнюдь не народных марок, и это совсем не вписывается в мой бюджет. И даже среди премиальных кроссоверов быстрый старт могут обеспечить зачастую не базовые комплектации, а еще более дорогие модификации с более мощными двигателями.

В результате в списке остаются только универсалы, универсалы повышенной проходимости и кроссоверы. Абсолютное большинство сразу же не проходят дресс-код по разгону — средний показатель 0—100 км/ч составляет 9—10 секунд, даже у спортивной на вид Mazda CX-5.

Машина должна быть безопасной, а это означает отличные оценки в краш-тестах, максимальный набор подушек безопасности, систему помощи при экстренном торможении, динамические поворотные ксеноновые или светодиодные фары с автоматическим дальним светом, парктроники с камерой заднего вида и Isofix для детских автокресел.

Она должна быть современной, с обогревом руля и задних сидений, трехзонным «климатом», круиз-контролем с ограничителем скорости, автопарковщиком, USB-портами, розетками и функцией подключения смартфона к мультимедиа, с хорошей «музыкой» и электроприводом двери багажника. Машина должна быть удобной для двух постоянных водителей, поэтому нужен электропривод настройки сиденья с памятью.

По этой причине приходится вычеркивать бюджетные автомобили из двух оставшихся категории. Ну и хорошо бы машина, которую я буду видеть у подъезда многие годы, не выглядела старым башмаком или как Subaru Forester, а обладала бы аккуратным актуальным дизайном (и была синего цвета). И без защитных «внедорожных» накладок из неокрашенного пластика по низу кузова не обойтись. И хоть убей, такая машина покроет абсолютно все фантазии, которые только могут возникнуть за десять лет.

К сожалению, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, да даже полноприводный «сарай» Audi A4 мне пока не по карману — на автомобиль мечты я могу потратить не более 2,5 миллионов рублей. Тот же Subaru Forester, несмотря на хорошую стартовую цену, подходит только с самым мощным двигателем, а это уже за рамками бюджета. Высокая стоимость — еще одна причина исключить просторный, быстрый и неплохо оснащенный минивэн Chrysler Pacifica. Поэтому остаются два Volkswagen, без малого три Skoda и даже два «почти премиум» Volvo и Infiniti. Все — быстрые универсалы так называемой повышенной проходимости или кроссоверы.

В чешско-немецком семействе выбор, на первый взгляд, самый большой, однако с оговорками. Superb Combi очень хорош, но уж слишком огромен для города и при этом низковат для пересеченной местности — вычеркиваем. Новый кроссовер Kodiaq может похвастать множеством фишек («сонные» подголовники, автопарковщик, складной фаркоп, функция открывания багажника пинком, 10-цветная подсветка салона), но если добавить к единственной быстрой модификации необходимые опции, то цена вылезет за пределы бюджета. Универсал Octavia вылетает из-за недостаточного дорожного просвета. Остается его внедорожная версия Octavia Scout. И цена вменяема, несмотря на то что опций придется набрать на пару сотен тысяч рублей.

У Volkswagen, который все же для головного бренда делает более качественные, хотя и очень похожие машины, придется делать трудный выбор между Passat Alltrack и Tiguan. У универсала больше багажник, а Tiguan — более проходимый. Также у Passat нет подогрева задних сидений (но можно заказать два интегрированных детских сиденья сзади), а «Тигуану» недостает сабвуфера. В остальном по оснащению и конфигурации бесплатных и платных функций машины очень близки и обе подходят под все запросы.

У Volvo тоже есть встроенные детские кресла и очень хорошая аудиосистема, зато за многие опции (даже подушки безопасности, это в Volvo-то) нужно платить, и платить намного больше, а светодиодные фары, фаркоп, автопарковщик, трехзонный «климат» и электропривод багажника даже за деньги не поставят. К тому же у Volvo маловат багажник, всего 430 литров. По этой же причине исключаем Infiniti QX30.

…В результате оптимальным автомобилем под все нужды среднестатистического россиянина оказываются Skoda Octavia Scout, Volkswagen Tiguan или Volkswagen Passat Alltrack. А какой автомобиль вы выберете себе на 10 лет вперед?

автопродажи, авторынок, купить машину
2 октября 2017
20025

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