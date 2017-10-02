Назван идеальный автомобиль, который прослужит 10 лет

Вот я хочу хороший автомобиль с большим удобным багажником, куда можно поставить клетку с овчаркой или засунуть удочки, впихнуть коляску и самокат. Мне нужен просторный салон, чтобы возить двух отпрысков в детских креслах и компанию друзей. По этим же причинам должны быть подстаканники, а во всех дверях — вместительные карманы. И мне необходим встроенный складной фаркоп для прицепа с лодкой и багажника для велосипедов, а еще — рейлинги на крыше для лыжных креплений. И вот купе и кабриолеты сразу уезжают в отпускной закат. Седаны и замаскированные под них хитрые лифтбэки с такой же скошенной задней стойкой, уменьшающей высоту багажника, отметаем тоже, как и чуть более поместительные хетчбэки. Микроавтобусы слишком велики даже для овчарки и тем более городских улиц.

Дальше — я хочу машину с хорошей проходимостью, а это значит полный привод и клиренс не меньше 170 мм. При этом мне еще рано переходить в пенсионную группу и ездить на «овоще», который набирает 100 км/ч дольше 7—8 секунд и кренится в повороте, как кресло-качалка или минивэн, заставляя отказываться от безопасных обгонов на трассе и зеленой волны светофоров в городе.

Да, автомобиль должен быть быстрым и маневренным, но плавным и комфортным, чтобы родители, которых я везу на дачу, не сравнивали его на кочках с электричкой. Просторные джипы разной степени пролазности приходится исключить, потому что быстрые и спортивные среди них — только дорогущие Range Rover, а остальные скорее кроссоверы, причем тоже отнюдь не народных марок, и это совсем не вписывается в мой бюджет. И даже среди премиальных кроссоверов быстрый старт могут обеспечить зачастую не базовые комплектации, а еще более дорогие модификации с более мощными двигателями.