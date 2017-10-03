Tesla провалила план по производству седанов Model 3

Фото: www.netcarshow.com
Компания Tesla, которая планировала произвести в третьем квартале более 1500 седанов Model 3, выпустила всего 260 машин. И это при том, что, по словам представителей марки, никаких проблем с поставкой запчастей или логистикой нет.
Виктория Базылева

– Объемы производства Model 3 были ниже ожиданий из-за узких мест производства. Хотя подавляющее большинство производственных подсистем на заводе в Калифорнии и на Gigafactory в Неваде могут работать с более высокой загрузкой, ввод в эксплуатацию некоторых из них занял больше времени, чем ожидалось, — говорится в официальном сообщений Tesla.

Представители компании отметили, что в июле-сентябре клиентам передали всего 220 седанов Model 3. К слову сказать, к началу августа количество предварительных заказов на машину превысило отметку в 455 000.

Напомним, что производство новой «бюджетной» Tesla Model 3 стартовало в июле. В августе американцы планировали выпустить 100 автомобилей, а к концу сентября — уже около 1500.

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3 октября 2017
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