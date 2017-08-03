Покупатели массово отказываются от Tesla Model 3

Как сообщает портал Business Insider, ссылаясь на главу Tesla Илона Маска, за последние 12 месяцев количество предварительных заказов на Model 3 сократилось на 12% с 518 000 до 455 000. Маск также отметил, что со дня презентации новинки, которая состоялась 28 июля, компания принимает около 1800 новых заявок на свой самый доступный электрокар.

Причины, по которым клиенты, поспешившие оформить заказ, отказываются от покупки, не разглашаются. Возможно, седан Model 3 не смог оправдать их ожиданий, ведь эта модель во многом уступает старшей Model S. К слову сказать, сам глава Tesla в преддверии премьеры проводил анти-рекламную кампанию новинки, подчеркивая недостатки «тройки», сравнивая ее с куда более интересной «эской».

Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск лично вручил первым 30 владельцам — сотрудникам компании Tesla — ключи от новеньких Model 3. До «простых смертных» же автомобили доберутся не раньше, чем в конце нынешнего года.