Что делать, если на ходу открылся капот

В современных моделях конструкция капота скомпонована таким образом, что встречные потоки воздуха плотно прижимают его к моторному отсеку. Но стоит неплотно открытой крышке приподняться навстречу ветру под самым минимальным углом, как в соответствии с законами аэродинамики под ней резко подскакивает давление, и она мгновенно распахивается, превращаясь в большой железный парус, не только полностью закрывая водителю обзор, но и нередко разбивая лобовое стекло. Основные причины — плохо закрытый капот, либо неполадки с фиксатором замка. Чаще всего это происходит при стечении ряда факторов — на большой скорости, при усиленном встречном ветре, на кочке или яме, а также на подъеме в гору.
Как правило, такую ситуацию можно предупредить, и здесь все зависит от внимательности водителя. Главный признак неисправности замка капота в обычных условиях легко заметить даже на малых скоростях, когда на ходу крышку моторного отсека начинает качать и потрясывать. Любое неустойчивое колебание капота во время движения — верный знак опасности, который требует экстренной остановки.