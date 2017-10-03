Что делать, если на ходу открылся капот

Конечно, внезапный сильный удар капота о лобовое стекло и почти полностью перекрытая обзорность на полном ходу у многих водителей провоцирует шок и панику. Как и в любой другой чрезвычайной ситуации на дороге это худшее, что может произойти с человеком. Каждому, кто садится за руль, следует знать, что в большинстве случаев в этих обстоятельствах ДТП удается избежать и все, кто находится в салоне машины, у которой на скорости открылся капот, остаются живы и невредимы. Главное — не паниковать и сохранять спокойствие.

Безусловно, в состоянии шока мало кто вспомнит пункт 10.1. ПДД, который как раз предписывает, что нужно делать в подобной ситуации: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Кроме того, пункт 7.1 обязывает включать аварийную сигнализацию «при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена», и «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». Итак, степень опасности такой ситуации зависит от плотности потока и наличия препятствий на пути следования автомобиля. В любом случае снижать скорость следует постепенно, чтобы сзади идущая машина не влетела вам в корму. Делать это надо с включенной «аварийкой», не покидая своей полосы, и ни в коем случае нельзя маневрировать. И это, как мы расскажем ниже, не очень трудно сделать.