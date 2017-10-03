Что делать, если на ходу открылся капот

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Замок капота в большинстве современных легковушек расположен спереди, когда крышка моторного отсека открывается, что называется, «навстречу ветру». Малейшая неисправность ее замка может привезти к самопроизвольному открыванию. Чаще всего это случается с потомками тольяттинских «восьмерок» и «девяток», а также со старыми иномарками. Что делать в такой ситуации?
Иван Флягин

В современных моделях конструкция капота скомпонована таким образом, что встречные потоки воздуха плотно прижимают его к моторному отсеку. Но стоит неплотно открытой крышке приподняться навстречу ветру под самым минимальным углом, как в соответствии с законами аэродинамики под ней резко подскакивает давление, и она мгновенно распахивается, превращаясь в большой железный парус, не только полностью закрывая водителю обзор, но и нередко разбивая лобовое стекло. Основные причины — плохо закрытый капот, либо неполадки с фиксатором замка. Чаще всего это происходит при стечении ряда факторов — на большой скорости, при усиленном встречном ветре, на кочке или яме, а также на подъеме в гору.

Как правило, такую ситуацию можно предупредить, и здесь все зависит от внимательности водителя. Главный признак неисправности замка капота в обычных условиях легко заметить даже на малых скоростях, когда на ходу крышку моторного отсека начинает качать и потрясывать. Любое неустойчивое колебание капота во время движения — верный знак опасности, который требует экстренной остановки.

Конечно, внезапный сильный удар капота о лобовое стекло и почти полностью перекрытая обзорность на полном ходу у многих водителей провоцирует шок и панику. Как и в любой другой чрезвычайной ситуации на дороге это худшее, что может произойти с человеком. Каждому, кто садится за руль, следует знать, что в большинстве случаев в этих обстоятельствах ДТП удается избежать и все, кто находится в салоне машины, у которой на скорости открылся капот, остаются живы и невредимы. Главное — не паниковать и сохранять спокойствие.

Безусловно, в состоянии шока мало кто вспомнит пункт 10.1. ПДД, который как раз предписывает, что нужно делать в подобной ситуации: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Кроме того, пункт 7.1 обязывает включать аварийную сигнализацию «при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена», и «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». Итак, степень опасности такой ситуации зависит от плотности потока и наличия препятствий на пути следования автомобиля. В любом случае снижать скорость следует постепенно, чтобы сзади идущая машина не влетела вам в корму. Делать это надо с включенной «аварийкой», не покидая своей полосы, и ни в коем случае нельзя маневрировать. И это, как мы расскажем ниже, не очень трудно сделать.

При открытом капоте обычно во многих моделях сохраняется небольшой открытый участок в нижней части лобового стекла, который спасает ситуацию, так как позволяет видеть, что происходит перед машиной. Если такого просвета нет и капот полностью закрывает обзорность, то следует двигаться, ориентируясь по боковому интервалу, вдоль разметки или обочины. Можно также попытаться осторожно привстать и выглянуть через открытое боковое окно, чтобы убедиться, что спереди препятствий нет. Главное, чтобы вам это позволили рост и высокая водительская посадка. При благоприятных условиях вы можете использовать возможность безопасно свернуть в соседний карман или на пустую обочину. Главное — быть уверенным, что для этого нет никаких препятствий.

Если вам удалось благополучно остановиться на проезжей части, не забудьте выставить знак аварийной остановки. По возможности, если это позволяет интенсивность движения, откатите авто с помощью других пассажиров на обочину, в безопасное место. А дальше действуйте по ситуации: вызывайте эвакуатор, звоните автомеханику, а если вы сам мастер на все руки и на все сто уверены в своих силах, да к тому же в багажнике имеются все сподручные средства, то крепко-накрепко зафиксируйте закрытый капот самостоятельно, и не спеша езжайте в автосервис. И впредь — внимательно следите за состоянием замка капота и всегда проверяйте, плотно ли он закрыт.

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3 октября 2017
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