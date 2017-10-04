Ford откажется от нескольких моделей ради электрокаров и беспилотников

Фото: www.autonews.com
Ford намерен отказаться от разработки новых легковых автомобилей с целью значительного сокращения расходов. Как заявил журналистам глава компании Джим Хэкетт, сейчас приоритетными для производителя являются грузовики, электромобили и беспилотники.
Виктория Базылева

Как сообщает Bloomberg, в ближайшие пять лет Ford урежет расходы на 14 млрд. долларов. Кроме того, американский автостроитель перераспределит еще 7 млрд. долларов. Изначально предполагалось, что эти деньги пойдут на разработку новых хетчбэков, седанов и универсалов, однако теперь стало известно, что компания намерена потратить их на кроссоверы и коммерческие модели.

– Решение измениться дается непросто как с теоритической, так и с практической стороны. Нам необходимо признать, что инструменты, которые принесли нам успех в прошлом столетии, не являются залогом успеха в будущем, — сказал Джим Хэкетт.

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4 октября 2017
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