Ford откажется от нескольких моделей ради электрокаров и беспилотников

Как сообщает Bloomberg, в ближайшие пять лет Ford урежет расходы на 14 млрд. долларов. Кроме того, американский автостроитель перераспределит еще 7 млрд. долларов. Изначально предполагалось, что эти деньги пойдут на разработку новых хетчбэков, седанов и универсалов, однако теперь стало известно, что компания намерена потратить их на кроссоверы и коммерческие модели.

– Решение измениться дается непросто как с теоритической, так и с практической стороны. Нам необходимо признать, что инструменты, которые принесли нам успех в прошлом столетии, не являются залогом успеха в будущем, — сказал Джим Хэкетт.