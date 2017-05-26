Шеф-дизайнер АВТОВАЗа усомнился в успехе нового кроссовера Toyota

– Мы эволюционируем, и главной особенностью наших автомобилей является то, что они не копируют друг друга и не будут «копипастами» в будущем. Есть производители, тоже не менее кардинально подошедшие к дизайну своих машин, но это не означает, что они окажутся успешными, — отметил в беседе с обозревателем портала «АвтоВзгляд» Стив Маттин.

По его словам, тот же Mercedes с точки зрения дизайна имел на своем пути и взлеты, и падения, а «сейчас опять стал делать красивые автомобили».

А вот о новом кроссовере Toyota (CH-R — ред.), который с большой долей вероятности появится и в нашей стране, маэстро высказался куда более критично:

– Toyota, — считает он, — довольно радикально подошла к дизайну модели, рассчитывая, вероятно, на имя и авторитет марки, но желание отличиться еще не говорит о том, что затея увенчается успехом.